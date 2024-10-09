Milli Savunma Bakanlığı, "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzaydaki gözlerden Çanakkale ve Anıtkabir ile yavru vatan KKTC'den görüntüler paylaştı.ANKARA (İGFA) - Uzay teknolojileri alanındaki yoğun çalışmalarını sürdüren Türkiye, dünyanın nabzını uzaydaki gözlem uydularıyla tutuyor. Türkiye'nin Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem uydularıyla dünyanın nabzı uzaydan da takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzaydaki gözlerden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte uzaydaki gözlerden muhteşem görüntüler...