Uzay alanında gelecek nesillere güzel miras

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen TÜBİTAK UZAY Düzce Üniversitesi İş Birliği Çalıştayı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda ki programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Mehmet Nefes, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, enstitüsü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Bulut, TÜBİTAK UZAY’da TÜRKSAT 6A projesinde görev aldığını söyleyerek ülkemizin öncelikli alanlarından birinin de uzay olduğuna işaret etti.

“Uzay sektöründeki başarılı projelerin tamamına yakınında ana yüklenici olmuştur”

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Gökten yaptığı konuşmada; TÜBİTAK Uzay’da 10 yıl görev yaptığını ifade ederek bu önemli kurumun; uzay sektöründeki başarılı projelerin tamamına yakınında ana yüklenici olarak sorumluluklar aldığını ve dünyada güzide bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“İş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek amacıyla bir aradayız”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TÜBİTAK UZAY’ın ülkemizde hem teknoloji hem de bilim ürettiğini dile getirerek, kendilerini Düzce Üniversitesi’nde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. TÜBİTAK UZAY ile belirli projelerde beraber çalıştıklarını söyleyen Rektör Sözbir, son olarak TÜRKSAT 6A’nın başarılı bir şekilde geliştirildiğini sözlerine ekledi. İş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek amacıyla bir arada olduklarını söyleyen Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalıştaya katılımlarından dolayı TÜBİTAK UZAY yetkililerine teşekkür etti.

“Düzce Üniversitesi uzay alanında emeği geçen akademisyenleri bünyesinde barındırıyor”

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Mehmet Nefes, Düzce Üniversitesi’nin Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Prof. Dr. Mesut Gökten ve Doç. Dr. Murat Bulut gibi uzay çalışmalarında emeği geçen akademisyenleri bünyesinde barındırdığına dikkat çekerek, çalıştayın inovatif proje tohumlarının atıldığı bir program olmasını diledi. 6 uydu geliştiren ve 2 astronotu uzaya gönderen TÜBİTAK Uzay’ın, Türkiye’nin dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi olması için çalıştığını ifade eden Nefes, çalıştayın anlamlı iş birliklerine kapı açacağının altını çizdi.

Uzay alanında gelecek nesillere güzel miras

TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bülent Avenoğlu ise, yaptığı konuşmada TÜBİTAK Uzay’ın geçmişten günümüze gerçekleştirdiği projeler ve kurumsal hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunarak uzay alanında gelecek nesillere güzel bir miras bıraktıklarını dillendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın sunumlar bölümüne geçildi. Programın öğleden sonraki bölümü Rektörlük Çalıştay Salonu’nda devam etti. Ülkemizin uzay alanında lider kuruluşu olan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün temsilcileri, bilgi birikimlerini ve sektörel tecrübelerini bire bir görüşmelerle Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle paylaştı.

Çalıştayın kapanışında konuşan Rektör Nedim Sözbir, programın TÜBİTAK UZAY ile iş birliği ve ortak çalışma alanları anlamında oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Çevre ve sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi olan Düzce Üniversitesi’nin uzay alanında da proje geliştirmek istediğini belirten Rektör Sözbir, programa katkılarından dolayı TÜBİTAK UZAY’a teşekkür etti.

TÜBİTAK UZAY Düzce Üniversitesi İş Birliği Çalıştayı’nda uzay teknolojileri başta olmak üzere, yerli ve millî operasyonel uydular, haberleşme sistemleri gibi birçok alt sistem ve uygulama projeleri hakkında bilimsel sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştay, ortak projeler ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesine katkı sunarken, vizyoner bakış açılarının kazanılmasına da vesile oldu.