Yaşar Üniversitesinin pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitimde kullandığı 200’den fazla dersin anlatıldığı ve aynı anda 10 binden fazla öğrencinin giriş yaptığı dijital eğitim ekosistem modeli, ödüle layık görüldü. Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan, uzaktan eğitim ve açık kaynak konusunda otorite olan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen ABD merkezli Apereo Vakfı tarafından verilen uluslararası “Dolphin Award for Teaching and Learning" ödülünün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi alan pandemi ve İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle yaklaşık 2 yıl boyunca uzaktan eğitim vererek, 200’den fazla dersin anlatıldığı ve anlık olarak 10 binden fazla öğrencinin giriş yaptığı sistemle eğitim ve öğretime aralıksız devam etti. Üniversitenin bu dijital eğitim ekosistem modeli, ABD merkezli Apereo Vakfından tam not aldı. Apereo Vakfının yenilikçi ve sürdürülebilir açık kaynak çözümleri geliştirme topluluğu faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer alan uzaktan eğitim ve açık kaynak konusunda marka olmuş Michigan Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi, New York Üniversitesi, Rutgers Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi gibi 20’den fazla üniversite bulunuyor.

Eğitim modelini dünyaya anlattı

Apereo Vakfı, Yaşar Üniversitesinin uzaktan eğitim için kullandığı dijital ekosistem modelini 2022 yılında yayınladığı bültende paylaştı. Ardından Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan, ‘Open Apereo 2022’ye davetli araştırmacı olarak katılarak, üniversitenin kullandığı uzaktan eğitim sistemindeki uygulamalar ve deneyimleri anlatan bir sunum geçekleştirdi.

Apereo Vakfı İcra Kurulu, 2015 yılından bu yana Apereo Vakfına katkı sağlayan partner üye Yaşar Üniversitesinin çalışmalarını topluluğun ödül programı olan "Apereo’s Dolphin Awards" için 2023 yılına aday gösterdi. Yapılan oylama sonucunda Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan, "Dolphin Award for Teaching and Learning" kategorisinde ödüle layık bulundu. Uzaktan eğitimde açık kaynak çözümlerinin Oscar Ödülü olarak kabul edilen Apereo Vakfının “Dolphin Award for Teaching and Learning” ödülü, ABD’nin Oregon eyaletinde 13-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Free and Open Source Yearly (FOSSY) Konferansı’nda verilecek.

"Dijital öğrenme ekosistemimizi geliştirdik"

Verilen ödülün önemine vurgu yapan Doç. Dr. Yasin Özarslan, “Eğitimde dijital dönüşümün ilk hedefi öğrenen ile öğretici ya da öğrenme kaynakları arasında yeni ve deneyimsel bir köprünün oluşturulması, zaman ve mekândan bağımsız öğrenmenin sağlanmasıdır. Üniversite olarak gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden, öğrenenlerimize hitap eden en uygun çözümleri seçerek kampüs sınırlarını aşıp onlara ulaşmanın yolunu seçtik. Öğrenenler, öğreticiler ve deneyim sahibi bileşenleri etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde bir araya getirebilecek araçları kampüs içinde ve dışında erişilebilir kılmak adına dijital dönüşümümüzün önemli bir ayağı olan dijital öğrenme ekosistemimizi geliştirdik. Bu sistemin ödüle layık bulunması hepimiz için gurur kaynağı oldu” dedi.