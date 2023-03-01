Samsun’da uzaklaştırmasının bittiği gün 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet, öldürmesi için bıçağı veren annesine ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Samsun’da uzaklaştırmasının bittiği gün 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet, öldürmesi için bıçağı veren annesine ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Olay, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde 1 Şubat 2022’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Baki Kaya (41) hakkında 31 Aralık 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak 2022’de de boşanma davası açtı. Gülbahar Kaya, kocasının uzaklaştırma kararı bitince korona virüs olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi. Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya’nın kayınvalidesi Zahide Kaya genç kadının evine gitti. Annesi ile kapıyı zorlayarak eve giren Baki Kaya, annesinin verdiği bıçakla eşine saldırarak 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 2 Şubat 2022’de Kavak Adliyesine sevk edilen ana-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu ana-oğul hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutukla olarak yargılanan Zahide Kaya, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İftiradır. Baki’ye olay öncesi bıçak vermedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Baki Kaya ise "Olaylar nedeniyle çok üzgün ve pişmanım. Eşim olan maktul bana hakaret edip evden uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Olay öncesi eşime karşı herhangi bir eylemim olmamıştır. İftiralar ile beni evden uzaklaştırmıştır. Kadına karşı şiddete karşıyım. Ben kimseye karşı şiddet uygulamadım. Kadınlar onurlu ve şerefli olmalıdır. Basın yoluyla bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Anneme iftira atıyorlar. Adaleti yanıltıyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talip ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, cinayet sanığı Baki Kaya’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zahide Kaya’yı ise önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı ancak iyi hal indirimi uygulanarak cezasını 25 yıla indirildi.

Müdahil avukatı İlhan Ayrancı duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, Zahide Kaya’nın da müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirterek, istinaf mahkemesine itirazda bulunacaklarını söyledi.