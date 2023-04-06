Eskişehir’de son zamanlarda artan uyuz vakaları sebebiyle kükürtlü sabun ihtiyacı olan vatandaşlar aktarların yolunu tuttu.

Son dönemlerde daha yaygın hale geldiği bilinen uyuz hastalığına iyi geldiği düşünülen kükürt sabununa talepler arttı. Aktar dükkânlarına uyuz rahatsızlığıyla giden kişi sayısında artış meydana gelirken, uyuz olan vatandaşlar kükürt sabunuyla kaşıntısını azaltmaya çalıştı. Kükürt sabunu satışının son zamanlarda artmaya başladığını söyleyen Eskişehirli aktar, uyuz hastalığının çok zor geçtiğine ve ince tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti. Uyuz hastalığına yakalanan vatandaşların kükürt sabununun yanı sıra şahtere otu ve çay ağacı kremi de kullanabileceği kaydedildi.

“Son zamanlarda uyuz hastalığında büyük bir artış gözlemliyoruz”

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, son zamanlarda uyuz hastalığında artış gözlemlediklerini söyledi. Buna bağlı olarak kükürt sabunu satışlarının yükseldiğini ifade eden Özkılıç, “Son zamanlarda uyuz hastalığında büyük bir artış gözlemliyoruz, uyuz hastalıkları çok arttı. Çözümü maalesef çok zor, doktorlar da buna kat’i bir çözüm bulamıyorlar. Tüm ev eşyaları yıkansa dahi daha önce uyuzken giymiş olduğun bir kazağı unuttuysan ve onu tekrar giyersen hastalık kaldığı yerden devam ediyor. Biz de kükürtlü sabunlarla ve kremlerle vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yüzde yüz olarak bu işi çözmüyor ancak bir nebze olsun kaşıntıyı azaltıyor. Tabii buna bağlı olarak kükürtlü sabun satışları da arttı. Bunlara ek olarak şahtere pıtırcık otu ve çay ağacı kremi de veriyoruz. Kükürtlü sabun kaşınma isteğini azaltır, derinin içerisindeki uyuz mikrobunu baskılar” dedi.

Uyuz hastalığı nedir?

Uyuz hastalığı, mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır. Akarların deriye yumurtalarını bırakması, deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olur.

Uyuz hastalığı nasıl bulaşır?

Uyuz hastalığı tipik olarak, akarların bir kişiden diğerine geçmeleri için yeterince uzun süren ciltten cilde temas yoluyla yayılır. Yatak takımları veya havlular gibi paylaşılan kişisel eşyalar üzerinden de yayılabilir. Ailenin bireyleri ve cinsel partnerler arasında da kolayca yayılabilir. Normal bir el sıkışması ya da sarılma, uyuz akarının bulaşması için uygun bir yöntem değildir. Uyuz akarı çok yavaş sürünen bir varlıktır, zıplayamaz, uçamaz. Uyuz hastalığı daha çok temizlik şartlarının ideal olmadığı ve insanların uzun süre boyunca birbirine yakın olduğu yerlerde görülebilir. Herkes uyuz hastalığına yakalanabilir ama, cinsel olarak aktif, birden çok partneri olan yetişkinler, hapishane mahkumları, kurumsal bakıma muhtaç insanlar, kalabalık şartlarda yaşayan insanlar ile çocukların ya da yaşlıların bakım tesislerindeki insanlar uyuz hastalığına yakalanma riski en yüksek gruplar arasındadır.