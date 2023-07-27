Samsun’un Çarşamba ilçesinde son günlerde uyuz hastalığı yaygınlaştı. Aktarlar ise çok sayıda vatandaşın uyuz hastalığına karşı kükürt sabunu aldığını söyledi.

Son haftalarda artış gösteren uyuz hastalığına karşı Çarşamba ilçesinde vatandaşlar çareyi doğal ürünlerde buluyor. İlçede aktar ürünlerinin satışını yapan esnaf, bu sene uyuz hastalığının görüldüğünü ve bu nedenle vatandaşın doğal sabunlara yöneldiğini söylediler.

“Tedavi olamayanlar bize geliyor”

Çarşamba ilçesinde aktar satışı yapan esnaf Raci Şahin, vatandaşların kükürt sabununu daha çok tercih ettiğini belirtti. Vatandaşın artık daha çok doğal sabunlara yöneldiğini söyleyen Şahin, "26-27 senedir bu işi yapıyoruz. Bütün hastalıklar bronşit, aslım, öksürük, mide aklınıza ne gelirse hepsi var. Tıbbi eczane burası. Bitki çayları herkesin derdine göre ayrıdır. Zencefilli kış çayı bronşit, aslım, öksürük, KOAH hasatlığına iyi gelir. Haplardan tedavi olamayanlar bize geliyor. Çam kozalığı öksürüğe iyi gelir. Bu sene uyuz çok var onlara kükürt sabunu öneriyoruz. Defne sabunu; saç dökülmesine iyi gelir. Ardıç katranı sabunu; sedef hastalığına, egzama, yaralara, saçlara iyi gelir. Her şeyin ayrı ayrı faydaları var. Baharatları kendimiz kavurur kendimiz çekeriz. Adam öldüren tabiri kullandığımız biber Şanlıurfa bölgesinden gelmektedir. Baharatları kendimiz paketliyoruz. Kinzi, köftelik, biber tuzu malzemesi, sucuk baharatları yerimiz müsait olduğundan kendimiz çekiyoruz bunları. Yağlar ise badem yağı, susam yağı, çörek otu yağı, nane yağı. Şampuanlar için özel karışımlarımız var" diye konuştu.