Sivas’ta bir kişi, motosikletiyle seyir halindeyken yerde hareketsiz yatan ayıyı gördü. Ayının yaşıyor olması ihtimalini değerlendiren ve temkinli yaklaşan vatandaş, ölü olduğunu anlayınca o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan köyünde yaşayan Safa Kartal, motosikleti ile seyir halindeyken yerde ayının yattığını fark etti. Ayının uyuma ihtimalini göz önünde bulunduran Kartal, bir süre bekledikten sonra ayıya yaklaştı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kartal, aynının cansız bir şekilde yerde yattığını gördü.

Yaşadığı anları aktaran Kartal, “Hafta sonu motosikletimle gezerken ayı ile karşılaştım. Ayının hareketsiz olduğunu gördüm. İlk başta uyuyor sandım. Daha sonra yanına gittiğimde ölmüştü. Ben de bu anı telefonumla videoya kaydettim” dedi.