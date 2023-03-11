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YEDAŞ ekiplerinin elektrik direğini yoldan kaldırması ve elektrik hattını kesmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolu’nda seyir etmekte olan 53 K 3035 plakalı kamyon sürücüsü Cumali Genç, direksiyonda uyuya kalarak hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra karşı şeride geçti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri karayolunun trafik akışını tek şeritten sağladı.

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