Antalya’da bir çocuk annesi hayvansever kadın, köpeğinin kokusundan ve havlamasından rahatsız olduğunu iddia eden şahıs tarafından darp edilmeye çalışıldığını ve evinin demir kapısının zarar gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Antalya’da bir çocuk annesi hayvansever kadın, köpeğinin kokusundan ve havlamasından rahatsız olduğunu iddia eden şahıs tarafından darp edilmeye çalışıldığını ve evinin demir kapısının zarar gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Hatice Cingiloğlu (49), evinde biri pitbull cinsi olmak üzere 2 köpek besliyor. Hasta ve bir gözü kör olan pitbull cinsi köpeğin aşıları tam ve pasaportu da bulunurken, günde iki kez sahibi tarafından ağızlıklı şekilde dışarı çıkarılıyor. Demir korkuluklu evin içinde yaşayan köpek, bazen kapı önünden geçen kişilere havlıyor. Cingiloğlu, köpeğinin havlaması ve kokusu nedeniyle binadaki bir komşusuyla sorun yaşamaya başladı. İkili arasında birçok kez yaşanan ağız kavgası olaysız şekilde sona erdi. Geçtiğimiz Çarşamba akşamı köpeğin havlaması nedeniyle şahıs ve Cingiloğlu yeniden karşı karşıya geldi. İddiaya göre şahıs, Cingiloğlu’nun üzerine yürüdü ve evinin demir kapısına tekme ve yumruklarla zarar verdi. Bunun üzerine hayvansever kadın, polis merkezine şikayette bulunurken, uzaklaştırma kararı aldırmak için de dilekçe verdi.

"Tüm belgeleri tam ve saldırgan değil"

Bir çocuk annesi Hatice Cingiloğlu, evinde 2 köpek beslediğini ve kimseye bir zararının olmadığını söyledi. Tartışmalara neden olan köpeğinin cinsinin pitbull olduğunu dile getiren Cingiloğlu, “Hastalığı vardı, arkadaşım bakamadı, uyutulmasına kıyamadık ve ben bakmaya karar verdim. Köpeğimin çipi takılı, pasaportu var, tüm belgeleri tam. Günde iki kez ağızlıklı şekilde dışarı çıkarıyorum. Kimseye zarar veren bir hayvan değil, adeta kedi yavrusu gibi. Bir gözü görmediği için kapı önünden geçen kişilere havlayabiliyor. İsmiyle seslenirseniz susar. Demir kapıdan dışarı çıkmaz, hep içeridedir” diye konuştu.

"Demir kapımı kırdı"

3-4 aydır köpeğin geçerken havlamasından dolayı bir komşusu ile sorun yaşadığını ifade eden Cingiloğlu, “Komşum sürekli, ’Eşim korkuyor, çocuğuma saldırır’ diyor. Ben de saldırgan bir köpek olmadığına dair şahsı ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü benim de evimde kızım var. Tehlikeli ve saldırgan bir köpeği evladımın yanına koyar mıyım? Ben de bir anneyim. İzah etmeme rağmen komşumla sorun yaşıyoruz, tartışıyoruz. Geçtiğimiz Çarşamba akşamı, sırf köpeğim havlıyor diye bana saldırdı, dış demir kapımı kırdı. Bana küfretti, tekmelemeye yumruklamaya başladı, kapım kırıldı. İkna etmeye çalıştım. Köpeğim rahatsız oldu. Ayrıca köpeklerin kokusunun binaya geldiğini söylüyorlar. Sevmedikleri ve istemedikleri için rahatsız oluyorlar” diye konuştu.

"Uzaklaştırma istiyor"

Kapının kilidinin kırılmasıyla içeride kaldığını ve çok korktuğunu anlatan Cingiloğlu, “Şahıs kapımın kilidini yaptıracağını söyledi ama çekti gitti. Ben çok kötü oldum, şehrin göbeğinde kapım açık kaldı. Yaptıracak param da yok. Şahsın benden özür dilemesini istiyorum. Ayrıca benim evime bu şekilde saldıramaz. Uzaklaştırma kararı verilmesi için başvuruda bulundum” açıklamasında bulundu.