Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. Kaynaşlı ilçesinde durdurulan tırda ve sürücü M.N.B.’nin üzerinde arama yapıldı. Aramada aracın dorse kısmındaki eşya saklama bölgesinde 2 varil içerisinde 11 kilo 816 gram kubar esrar maddesi bulundu. Sürücü M.N.B hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de durdurulan tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada variller içine gizlenmiş 11 kilo 816 gram esrar ele geçirildi.

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