Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Gündoğan Mahallesi’nde L.G. isimli şüpheli şahsa yönelik ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette toplam 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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