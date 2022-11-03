Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine bir otomobili takibe aldı. Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, klinik siyah maske içerisine yerleştirilmiş 119 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ve 17 parça esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü E.P. (33) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’in Çiğli ilçesinde uyuşturucuyu klinik maske içerisine gizleyen şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Maske içerisinde 119 sentetik ecza ve 17 parça esrar maddesi ele geçirildi.

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