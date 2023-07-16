Kayseri’de polis ekipleri 3 günde 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 16 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından son 3 günde yapılan çalışmalarda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 16 şahıs gözaltına alındı.