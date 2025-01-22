Karabük’te uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez’de icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 102,5 gram kannabinoid bonzai maddesi, 1,1 gram karıştırılmış kubar esrar ve 2,2 gram kubar esrar ele geçirildi

Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.