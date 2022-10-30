Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.C’nin adresinde 33 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.C., sevk edildiği Besni Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.C., isimli şahsın adresine operasyon yapıldı.

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