Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi’nde polis tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan M.Y. (33) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 46 adet tabanca mermisi, 87,75 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 600 TL ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.