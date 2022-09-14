Kütahya Valisi Ali Çelik, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının önüne geçmek için tüm kurumların uyuşturucuyla mücadeleyi birincil görevi olarak görmesi gerektiğini ifade eden Vali Çelik, “Geçen yıl En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve Narko-Rehber faaliyetleri çerçevesinde bin 582 kişiye ulaştık. Bu yıl Narko Gençlik Modülü ile gücümüzü daha da artıyoruz. Ancak bu mücadele herkesin görevi ve sorumluluğu. Dolayısıyla bütün kurum ve kuruluşlarımız, ailelerimiz bu mücadeleye en üst seviyede sahip çıkmalı” diye konuştu.

Okul servislerinin de büyük bir titizlik ve ciddiyetle takip edileceğine dikkat çeken Vali Çelik, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.