Kastamonu’nun Cide ilçesinde hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.