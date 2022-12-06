Aydın’ın İncirliova ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahsın evine yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler jandarmanın hassas burunlu köpeklerine takıldı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahsın evine yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler jandarmanın hassas burunlu köpeklerine takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik planlı faaliyetleri aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş ve Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden S.A., A.A. ve O.Ç. isimli şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evlerde uyuşturucu köpekleri ile arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda; 540 gram kubar esrar, 24 kök kenevir bitkisi, 427 sentetik ecza, 1 adet tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. 3 şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.