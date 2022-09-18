Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Timleri, Of ilçesinde dron kullanarak yaptıkları arama faaliyeti sonucu 35 gram kubar esrar ile 26 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Timleri, Of ilçesinde dron kullanarak yaptıkları arama faaliyeti sonucu 35 gram kubar esrar ile 26 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Timleri ve Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan saha araştırmaları sonucu ilçenin Sarıkaya Mahallesi’nde M.A.H. (65) ve G.H. (35) isimli şahısların kenevir ektiği ve evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma dronlarının da kullanıldığı arama faaliyeti sonucu 35 gram kubar esrar, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.