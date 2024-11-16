17 yıl boyunca uyuşturucu kullandıktan sonra tedavi olan Yücel Kuran, kurduğu dernekle bağımlı insanların kurtulması için mücadele ediyor. "Kumar, alkol, uyuşturucu gibi tüm bağımlılıklar bir beyin hastalığıdır" diyen Yücel Kuran, mutlaka tedavi olunması gerektiğini belirtti.

17 yıl boyunca eroin bağımlısı olan Yücel Kuran, bir süre sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Daha sonra bağımlılıktan kurtulmaya karar veren Kuran, tedavi sonrasında aldığı eğitimlerle çeşitli kitaplar yazdı. Yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda kurduğu dernek ile madde bağımlısı olan insanların bağımlılıktan kurtulmaları için mücadele ediyor. Bugüne kadar yüzlerce kişinin madde bağımlılığından kurtulmasına vesile olan Yücel Kuran, Çatalca ve Silivri’de kurduğu üç şube ile toplam 120 kişi bağımlılıktan kurtulmak için burada eğitimler alarak tedavi oluyor. Kuran, "Sadece uyuşturucunun değil sanal kumar ve alkol gibi bağımlılıkların bir beyin hastalığı olduğunu ve kesinlikle tedavi olunması gerektiğini belirtiyor" dedi.

"Kurtulmak için çok uğraştım ancak kendi çabamla olmayacağını anladım"

20 yıl boyunca madde bağımlısı olan Alper Karakaya, "40 yaşındayım 20 yıllık bir bağımlılık geçmişim var. Liseden sonra arkadaş çevresi ile bulaştım. Ailem madde kullanmayı bırakmam için çok çaba verdi. Kurtulmak için çok uğraştım ancak kendi çabamla olmayacağını anladım ve araştırmaya başladık annem Anka Yaşam Derneğini bulmuş. Biz ilaçsız tedavi istiyorduk çünkü ilaçlı tedavilerde bir süre sonra insan o ilaçlara bağımlı olabiliyor. Yücel Kuran Hocamızın hayat hikayesine baktım açıkçası bir ön yargılı davrandım ama onun başardığını gördüm. Burası bana faydalı oldu, kendime güveniyorum artık. Önceden ya yine başlar mıyım, kullanır mıyım diye bir güvensizlik oluyordu ama burada inancım arttı, maneviyatımız artıyor" dedi.

"Bir daha kullanmayı düşünmüyorum"

Madde bağımlılığından kurtulmak amacıyla derneğe başvuran Halil Benli, "26 yaşındayım 13 yıl boyunca uyuşturucu kullandım eski madde bağımlısıyım. Anka Yaşam Derneğini sosyal medya üzerinden buldum. Bir sene boyunca Yücel Hocayı araştırdım, kitaplarını okudum, videolarını izledim, ben de bırakırım diye buraya geldim. İlaçlı tedavilere kesinlikle karşıyım, ilaçlı tedaviler hastalığımızı daha çok tetikliyor. Buraya geldim burada 13. günüm, dışarıda da 13 gün boyunca kendimi eve kapatmıştım. 26 gündür herhangi bir madde kullanmıyorum. Güçlü ağrılarım hala devam ediyor. İlk üç günde arada kan kustuğum oldu, yemek yiyemiyordum. Şu anda yavaş yavaş düzeliyor. Günlük olarak hocalarımız bizi sabah namazına kaldırıyor, sonrasında saat 08.00 gibi tekrar kalkıp kahvaltı sonrasında bir saat kitap okuma saati oluyor. Yücel Hocanın bir kitabı var, onu okuyoruz, o bize faydalı oluyor. Kitap okuma saati sonrasında nefes egzersizleri yapıyoruz. Daha sonra sigara, alkol, madde bağımlılığı bırakma dersimiz var, daha sonra manevi derslerimiz oluyor. Beş vakit namazlarımızı kılıyoruz. Saat 17.00’den sonra spor aktivitelerimiz var. İlaçlı tedavinin hiçbir faydasını görmedim, ilaçlar daha çok bağımlılığımı artırıyordu ama burada öyle bir şey olmuyor. Hocalarımızın yardımıyla namaza başladık, duaya başladık, bunların sayesinde bırakabiliyoruz. Bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Buradan da madde kullananlara söylüyorum, 13 yıl kullandım hiçbir faydasını görmedim, zararını çok gördüm. Aileme çok çektirdim, onların da bırakmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Burada dünyada ve Türkiye’de bir ilk defa olan bir şeyi yaptık"

Anka Yaşam Derneği Başkanı Yücel Kuran, "Maalesef 17 yıl boyunca uyuşturucu kullandım. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Bakırköy Devlet Hastanesinin bahçesinde sokakta yaşıyordum. 10 yıl önce Allah nasip etti uyuşturucudan kurtulmak için programlara başladım, eğitimler aldım. Uyuşturucu kullandığım bu 17 yıl boyunca madde bağımlılığının bir hastalık olduğunu bile bilmiyordum gittiğim programlarda bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu öğrendim. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Amerika’da yazılan ayık yaşam programını bulduk. Orada şöyle bir durum var eski madde bağımlıları belli eğitimler aldıktan sonra bağımlılık danışmanlığı yapıyorlar. Bire bir danışmanın kendisi de bu süreçlerden geçtiği için bağımlıya direkt teması oluyor ve bunun da yüzde altmışa, yüzde yetmişe varan başarı oranını gördük. Bu çerçevede bilgi ve tecrübelerimizle bundan yaklaşık sekiz ay önce Anka Yaşam Derneğini kurduk. Burada Dünyada ve Türkiye’de bir ilk defa olan bir şeyi yaptık. Bu dernekte tepeden tırnağa herkes eski madde bağımlısı yani burası çok önemli iyileşmiş madde bağımlıları buraya gelen madde bağımlısı arkadaşlarımıza sabah saat 08.30’dan 18.00’e kadar bağımlılıktan kurtulma le ilgili programlar yapıyor. Tabii burada aile faktörü de çok önemli, ailelere de online şeklinde bu eğitimleri veriyoruz. 60 gün burada misafir ettiğimiz bağımlıları sürenin sonunda vatana, millete, ailelerine hayırlı bir birey olarak geri gönderiyoruz. Bağımlılığı sadece uyuşturucu bağımlılığı olarak görmememiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Böyle durumlarda bilinçli olmak gerekir"

Günümüzde teknoloji bağımlılığının, kumar bağımlılığının gençler arasında hızla yayıldığını ve çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Kuran, "İnsanlar, aileler bunlara bir kusur, kişilik, karakter sorunu olarak bakıyorlar ama maalesef burada en büyük hatayı yapıyorlar. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Bu sanal kumar da olsa, uyuşturucu bağımlılığı da olsa, alkol bağımlılığı da olsa muhakkak yardım alınması ve tedavi olunması gerektiren bir durum. Böyle durumlarda bilinçli olmak gerekir. Bizdeki oranlara göre dünyada ve Türkiye’de ilaçla veya diğer yollarla bağımlılıktan kurtulma oranı binde bir oranlarında yani, tedavi gören bin kişiden bir kişi iyileşiyor. Burada 60 gün kaldığı zaman ve rızası olduğu zaman doğru programla doğru yere müdahale ettiğiniz zaman başarı oranlarının yüzde altmışa yüzde yetmişe çıktığını görüyoruz" dedi.