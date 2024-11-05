DÜZCE (İHA) – Düzce’de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 28 Ekim -3 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 54 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; bin 140 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir, 292 gram esrar, 100 gram bonzai, 77 gram metamfetamin ve 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi.