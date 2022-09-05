Aksaray’da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray’da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde devriye görevinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, şüphe üzerine bir şahsa dur ihtarında bulundu. Durdurulan şahsın Kartal Ç. (34) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, yaptığı sorgulamada şahsın “Uyuşturucu Madde Kullanmak/Bulundurmak” suçundan arandığı ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şahıs İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.