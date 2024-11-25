DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 62 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 18 -24 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 59 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 62 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 542 adet sentetik ecza, 3 kilo 466 gram esrar, 132 gram metamfetamin, 254 gram bonzai, 4 gram skunk, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet extacy, 2 gram amfetamin, hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.