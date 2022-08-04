Edinilen bilgiye göre, Samsun’da yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan E.Ç. cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında Samsun Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri E.Ç.’yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen E.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.