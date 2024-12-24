Edirne’de evine kurduğu düzenekle uyuşturucu üretip, satışını yaptığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edirne’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri Medrese Alibey Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 8 fişek skunk, 16 gram skunk, çalışır vaziyette hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda aparat (led ışık, Çadır, vantiratör, hava temizleyici, çok sayıda saksı,) 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınan S.U. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.