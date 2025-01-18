Samsun’un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu H.G. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsa ait evde yapılan aramada, 15 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 172 adet fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.