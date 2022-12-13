Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu “Narkorehber ve Narkoanne” eğitim semineri düzenlendi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu “Narkorehber ve Narkoanne” eğitim semineri düzenlendi.

Karasu Kaymakamlığı koordinesinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulunu “Narkorehber ve Narkoanne” eğitim semineri düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eğitim seminerinde uyuşturucu bağımlılığı ve mücadele konulu video izletildi. Seminerde Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Polis Memuru Gürkan Eskikent, Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Psikolog Rumeysa Kaya ile Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Astsubay İzzet Vural, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konularıyla ilgili kendi alanlarında sunum yaptı. Seminerde toplumu uyuşturucudan koruma çalışmalarına daha etkin destek verebilmeleri amacıyla bilgi aktarıldı ve “Uyuma” isimli telefon uygulamasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, seminere Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Yüksel, Cumhuriyet Savcısı Furkan Kafalı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.