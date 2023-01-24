Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda otomobille İstanbul’dan Ünye’ye uyuşturucu sokmak isteyen 3 kişiyi yakaladı.

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda otomobille İstanbul’dan Ünye’ye uyuşturucu sokmak isteyen 3 kişiyi yakaladı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde otomobil ile İstanbul’dan Ünye’ye uyuşturucu madde sokmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ünye’ye uyuşturucu madde sokmak isteyen otomobil, Kocuklu Mahallesi Akçay mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 100 gram eroin maddesi ile 500 gram skunk esrar uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, S.K., T.M. ve B.H. gözaltına alındı.

Ünye ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, burada alınan ifadelerinin ardından, işlemleri tamamlanıp Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.