Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ş.Ö. isimli şahsın ikametinden uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Ö. isimli şahıs ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltında alındı. Ş.Ö. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde ele geçirilen uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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