Samsun’da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan kadın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına F.K.(40) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

F.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında F.K. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.