Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bulunduğu motosiklet, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçarken çanta attı. Atılan çantada yapılan aramada bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. Motosiklette bulunan S.B. (25) ve M.E.B. (18) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B. ve M.E.B. ’uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.