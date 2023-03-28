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Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçlarından 3 ayrı dosyadan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. yakalandı. Aranması bulunan B.T. ’Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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