Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu ticaretinden hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 17 Mart Pazartesi günü, Kırkağaç İlçesinde icra edilen faaliyette; ’Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından aranan E.Ç. (26) isimli kadın yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası sebebiyle tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine teslim edildi.