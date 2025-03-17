Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu ticaretinden hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 17 Mart Pazartesi günü, Kırkağaç İlçesinde icra edilen faaliyette; ’Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından aranan E.Ç. (26) isimli kadın yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası sebebiyle tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA