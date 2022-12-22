Şanlıurfa’da hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa’da hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.’nin Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Mahallesinde olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.