Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretinden aranması bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretinden aranması bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 11 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli şahsın, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.