Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, Bafra’da uyuşturucu ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.T.’nin uyuşturucu sattığı şahıslar üzerinde ve Bahçeler Mahallesi Nehir Caddesi’ndeki evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10,52 gram metamfetamin maddesi, 1,82 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 TL paraya el konuldu. Bafra Narkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan Bafra Adliyesine sevk edilen H.T., tutuklanarak Bafra T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

H.T.’nin 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.