Diyarbakır’da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı 21 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan M.Ş.U., JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Diyarbakır’da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı 21 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan M.Ş.U., JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Araştırmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranmakta olan M.Ş.U., Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.