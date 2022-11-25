Konya’nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde devriye görevini yaptığı esnada daha önce de hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan A.S.’nin park halinde bir araç içerisinde bekleme yaptığını fark etti. Ekipler, aracın yanına gidip şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 2 adet kilitli poşet ve 3 adet alüminyum folyoya sarılı halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, ikametinde yapılan aramada ise 9 adet kilitli poşet içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi, 9 adet metamfetamin maddesini paketlemek için kullandığı boş kilitli poşet, 1 adet pype tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanmak için nargile düzeneği ele geçirilirken, metamfetamin maddelerinin daralı toplam ağırlığının 12,01 gram olduğu tespit edildi. Gözaltına alındıktan sonra hakkında uyuşturucu ticareti ve kullanmanın yanı sıra ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarından adli tahkikat başlatılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheli A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.