’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında; ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından meydana gelen 18 olayda, 22 şahıs hakkında işlem yapıldı. 1,74 gram kubar esrar, 7,19 gram plaka esrar, 2,00 gram afyon, 14,16 gram gelen eroin, 9,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Nevşehir’de ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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