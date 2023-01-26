Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.M, B.H. ve S.K. isimli şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir araç içerisinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 102,5 gram eroin, yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

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