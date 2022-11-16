Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs içerisinde dedektör köpeği Asır ile yapılan aramalarda, 2 yolcunun çantalarında 175 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcular ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasına silahlı saldırıda önemli gelişme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasına silahlı saldırıda önemli gelişme

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

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