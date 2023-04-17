Afyonkarahisar jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklanırken 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyon, Salar beldesinde uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon için harekete geçti. Jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucunda, Afyonkarahisar ve Adana’da operasyon düzenlenirken, baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda yapılan aramalarda, 914 uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edilirken 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.