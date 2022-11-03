Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda satışa hazır 105 gram metamfetamin ve 8 bin 8 lira ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda satışa hazır 105 gram metamfetamin ve 8 bin 8 lira ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışamalar neticesinde takibi yapılan, S.A. ve E.A. isimli şahısların binmiş olduğu araç durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 105 gram metamfetamin ve 8 bin 8 lira ele geçirildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.