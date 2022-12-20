Şahıslarla birlikte 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 adet extacy hap, 20 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hap, 12 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 52 fişek ele geçirilmişti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Düzce’ye getiren F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B. isimli 7 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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