Düzce genelinde uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlar devam ediyor. Polis ve jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 4 kişi çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonlarda Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde polis ve jandarma bölgelerinde M.Ş. (47), F.S. (26) R.F. (28) ve S.B. (31) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi yapılan operasyonlarla yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram bonzai, boyları 2 ile 12 cm arasında değişen 24 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 şahıs sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahsın ise işlemleri devam ediyor.