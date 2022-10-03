Kayseri’de Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Kayseri’de Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından çalışmalarda, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulunurken, otomobilde bulunan M.Ö.’nün (38) üzerinde 15 bin 55 TL ve B.Ö.’nün (25) üzerinde de bin 100 TL para bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, 2 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.