Kayseri’da polisin narkotik arama köpeği ’Eta’ ile birlikte yaptığı çalışmalarda 1 kilo 723 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başka bir ilden şehre uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda B.G., Y.T. ve E.K. yakalandı. Şahısların bulunduğu otomobilde narkotik arama köpeği ’Eta’ ile yapılan aramada 4 parça halinde toplam 1 kilo 723 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.