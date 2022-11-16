İstanbul Havalimanı’nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş vaziyette 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş vaziyette 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekiplerince havalimanı kargo bölümünde yapılan çalışmalar neticesinde yurt dışına gidecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli gönderi x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi. Narkotik dedektör köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Kargo içerisinde bulunan bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı. Yapılan test sonucu eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin muhtelif eşyalara emdirilmek suretiyle gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı. Olay hakkındaki soruşturmaya çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi.