Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde uzun süredir uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile takibe alınan İ.T. isimli şahsın ve ona yardım eden S.G. isimli şahsın farklı farklı iki ayrı kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama emriyle birlikte İ.T.’nin Umurlu Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Tina’nın da katıldığı operasyonda, ikametin değişik yerlerine saklanmış ve satışa hazır hale getirilmiş 143 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.